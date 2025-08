Biblis en folie Conte « Erich et le Dragon des Forêts » de et par Eve Abad Martiel

Biblis en folie Conte « Erich et le Dragon des Forêts » de et par Eve Abad Martiel samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie Conte « Erich et le Dragon des Forêts » de et par Eve Abad

27 rue du Fort Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Autrice aveyronnaise, Eve Abad a signé plusieurs albums dans lesquels ses personnages merveilleux nous invitent au respect de l’environnement.

Avec Erich et le Dragon des Forêts , elle aborde la question de la protection des sols et des rivières, au travers d’une fable qui ne laissera personne indifférent.

Conte suivi d’un temps d’échange sur la thématique.

à partir de 8 ans sur réservation .

27 rue du Fort Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

Eve Abad, an Aveyron-based author, has penned several albums in which her wonderful characters encourage us to respect the environment.

German :

Die in Aveyron geborene Autorin Eve Abad hat mehrere Alben verfasst, in denen ihre wunderbaren Figuren uns zum Respekt vor der Umwelt auffordern.

Italiano :

Eve Abad, autrice originaria dell’Aveyron, ha scritto diversi album in cui i suoi meravigliosi personaggi ci incoraggiano a rispettare l’ambiente.

Espanol :

Eve Abad, autora nacida en Aveyron, ha escrito varios álbumes en los que sus maravillosos personajes nos animan a respetar el medio ambiente.

L’événement Biblis en folie Conte « Erich et le Dragon des Forêts » de et par Eve Abad Martiel a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)