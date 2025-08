Biblis en folie Conte « Le petit dragon enrhumé » de et par Eve Abad Martiel

Biblis en folie Conte « Le petit dragon enrhumé » de et par Eve Abad Martiel samedi 4 octobre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-04

Autrice aveyronnaise, Eve Abad nous fait découvrir l’histoire de Petit dragon enrhumé .

Un conte merveilleux et écologique dont les héros mettent en garde les petites et grandes oreilles contre le danger des feux en forêt.

Conte suivi d’un temps d’échange sur la thématique de la prévention des forêts.

à partir de 4 ans sur réservation .

27 rue du Fort Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

Aveyron author Eve Abad brings us the story of « Little dragon with a cold ».

German :

Die Autorin Eve Abad aus Aveyron lässt uns die Geschichte von « Kleiner Drache mit Schnupfen » entdecken.

Italiano :

L’autrice dell’Aveyron Eve Abad ci porta la storia di « Petit dragon enrhumé » (« Piccolo drago con il raffreddore »).

Espanol :

La autora de Aveyron Eve Abad nos trae la historia de « Petit dragon enrhumé » (« Pequeño dragón resfriado »).

