Biblis en folie Crépy-en-Valois

Samedi 4 octobre 2025, la Médiathèque rejoint l’événement national Biblis en folie, un rendez-vous festif et familial pour célébrer les bibliothèques autrement.
Animations, surprises et bonne humeu sont au programme ! À cette occasion, Patrick Villain sera présent tout au long de la journée en séance de dédicaces.
Plus d'informations sur www.mediatheque.crepyenvalois.fr.
1 Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53
