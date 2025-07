Biblis en folie découverte de la médiathèque pas à pas Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : 2025-10-03 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:30:00

2025-10-03

Pour le public adulte dans le cadre de la 2e édition de Biblis en Folie découverte de la Médiathèque et de tous ses services.

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Biblis en folie découverte de la médiathèque pas à pas

For adults as part of the 2nd edition of ‘Biblis en Folie’: discover the Media Library and all its services



Biblis is going wild!

All over France, (re)discover your local library and take part in the free festive events on 3 and 4 October 2025

A day to highlight an essential cultural service that aims to strengthen the link between libraries and their public and to promote the commitment of those who bring them to life on a daily basis. Appointments with our librarians to find out more about all the uses and services available in your library…

German : Biblis en folie découverte de la médiathèque pas à pas

Für das erwachsene Publikum im Rahmen der 2. Ausgabe von « Biblis en Folie »: Entdeckung der Mediathek und aller ihrer Dienstleistungen.

Italiano : Biblis en folie découverte de la médiathèque pas à pas

Per gli adulti nell’ambito della 2ª edizione di “Biblis en Folie”: scoprire la Mediateca e tutti i suoi servizi



Biblis si scatena!

In tutta la Francia, (ri)scoprite la vostra biblioteca locale e partecipate agli eventi festivi gratuiti del 3 e 4 ottobre 2025

Una giornata per valorizzare un servizio culturale essenziale che mira a rafforzare il legame tra le biblioteche e il loro pubblico e a promuovere l’impegno di coloro che le animano ogni giorno. Appuntamenti con i nostri bibliotecari per saperne di più su tutti gli usi e i servizi disponibili nella vostra biblioteca…

Espanol : Biblis en folie découverte de la médiathèque pas à pas

Para adultos en el marco de la 2ª edición de « Biblis en Folie »: descubra la biblioteca multimedia y todos sus servicios.

