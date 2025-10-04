Biblis en folie Défi lego La Ferté-Vidame
Biblis en folie Défi lego La Ferté-Vidame samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie Défi lego
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 15:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Relève le défi avec le « Défi lego » 2 sessions, par équipe de 3 minimum dont 1 adulte. A partir de 8 ans. Sur inscription. Place limitée .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr
English :
Take up the challenge with the « Lego Challenge » 2 sessions, in teams of 3 minimum including 1 adult. Ages 8 and up. Registration required. Place lumitée.
German :
Stell dich der Herausforderung mit der « Lego Challenge » 2 Sitzungen, in Teams von mindestens 3 Personen, darunter 1 Erwachsener. Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. Beleuchteter Platz.
Italiano :
Raccogliete la sfida con il « Lego Challenge » 2 sessioni, in squadre di 3 persone minimo di cui 1 adulto. Per bambini dagli 8 anni in su. Iscrizione obbligatoria. Piazza luminosa.
Espanol :
Acepte el reto con el « Lego Challenge » 2 sesiones, en equipos de 3 personas como mínimo, incluido 1 adulto. Para niños a partir de 8 años. Inscripción obligatoria. Plaza luminosa.
