Biblis en folie Défi lego La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 15:30:00

2025-10-04

Relève le défi avec le « Défi lego » 2 sessions, par équipe de 3 minimum dont 1 adulte. A partir de 8 ans. Sur inscription. Place lumitée.

Relève le défi avec le « Défi lego » 2 sessions, par équipe de 3 minimum dont 1 adulte. A partir de 8 ans. Sur inscription. Place limitée .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

English :

Take up the challenge with the « Lego Challenge » 2 sessions, in teams of 3 minimum including 1 adult. Ages 8 and up. Registration required. Place lumitée.

German :

Stell dich der Herausforderung mit der « Lego Challenge » 2 Sitzungen, in Teams von mindestens 3 Personen, darunter 1 Erwachsener. Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. Beleuchteter Platz.

Italiano :

Raccogliete la sfida con il « Lego Challenge » 2 sessioni, in squadre di 3 persone minimo di cui 1 adulto. Per bambini dagli 8 anni in su. Iscrizione obbligatoria. Piazza luminosa.

Espanol :

Acepte el reto con el « Lego Challenge » 2 sesiones, en equipos de 3 personas como mínimo, incluido 1 adulto. Para niños a partir de 8 años. Inscripción obligatoria. Plaza luminosa.

