Biblis en folie devenez bibliodétective et bibliothécaire le temps d’un week-end ! Le parc Bozouls

Biblis en folie devenez bibliodétective et bibliothécaire le temps d’un week-end !

Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-10-04

À l’occasion de la manifestation nationale « Biblis en folie », la médiathèque André Baudon de Bozouls vous ouvre ses portes (à condition de retrouver la clef…) pour deux temps forts à ne pas manquer, les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2025.

Le vendredi 3 octobre à 18h, l’équipe vous propose de participer à une soirée jeu de piste : « La clef de la médiathèque a disparu ! » : Panique à la médiathèque, les portes sont fermées, et toutes les animations prévues sont coincées à l’intérieur… Les bibliothécaires font appel à vous devenez bibliodétective et partez à la recherche de la fameuse clef lors d’un jeu de piste grandeur nature à travers la commune de Bozouls. Enigmes, indices, partenaires de la médiathèque… Une aventure ludique et pleine de surprises vous attend ! Rendez-vous à 18h devant la médiathèque pour démarrer l’enquête.

Une fois la clef retrouvée, la médiathèque vous propose de passer de l’autre côté du bureau… et de vous glisser dans la peau d’un bibliothécaire.

Au programme du vendredi 3 octobre de 19h à 20h30 et du samedi 4 octobre de 10h à 17h30 des ateliers « Aujourd’hui, je suis bibliothécaire ! à la fois ludiques, interactifs et décalés pour découvrir les coulisses de ce métier passionnant ! .

Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediatheque@bozouls.fr

English :

To mark the national « Biblis en folie » event, Bozouls’ André Baudon media library is opening its doors (provided you can find the key?) for two not-to-be-missed highlights, on Friday October 3 and Saturday October 4, 2025.

German :

Anlässlich der nationalen Veranstaltung « Biblis en folie » öffnet die Mediathek André Baudon in Bozouls ihre Türen (vorausgesetzt, Sie finden den Schlüssel?) für zwei Highlights, die Sie nicht verpassen sollten: Freitag, den 3. und Samstag, den 4. Oktober 2025.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento nazionale « Biblis en folie », la mediateca André Baudon di Bozouls vi apre le porte (a patto che riusciate a trovare la chiave?) per due appuntamenti da non perdere, venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025.

Espanol :

En el marco de la manifestación nacional « Biblis en folie », la mediateca André Baudon de Bozouls le abre sus puertas (siempre que encuentre la llave…) para dos citas ineludibles, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre de 2025.

