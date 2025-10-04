Biblis en folie Exposition Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance
Biblis en folie Exposition Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie Exposition
Rue des Camélias Centre culturel Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 11:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Rencontre avec Brigitte Hesry-Ryder
Venez rencontrer Brigitte Hesry-Ryder, peintre amateur, et plongez dans son univers riche et coloré. Découvrez la diversité de ses œuvres et laissez-vous inspirer par sa créativité et sa passion pour la peinture.
Exposition ouverte aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi 14h-18h ; Mardi 9h-12h30 ; Mercredi 9h-12h30 / 14h-17h30 ; Jeudi 14h-17h30 ; Vendredi 10h-12h30 ; Samedi 9h-12h30. .
Rue des Camélias Centre culturel Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 20 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Exposition Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme