Biblis en folie Médiathèque de Guern Guern

Médiathèque de Guern 4B Rue de la Vallée Guern Morbihan
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 11:10:00
2025-10-04
Le ministère de la Culture réitère avec les journées nationales dédiées aux médiathèques.
Lors des “Biblis en Folie”, la médiathèque propose un temps calme et de lecture samedi à 10h30 avec le conte Pierre et le loup de Prokofiev par Gérard Philippe.
Durée env. 40 min. .
