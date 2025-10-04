Biblis en folie Médiathèque de Guern Guern

Médiathèque de Guern 4B Rue de la Vallée Guern Morbihan

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:10:00

2025-10-04

Le ministère de la Culture réitère avec les journées nationales dédiées aux médiathèques.

Lors des “Biblis en Folie”, la médiathèque propose un temps calme et de lecture samedi à 10h30 avec le conte Pierre et le loup de Prokofiev par Gérard Philippe.

Durée env. 40 min. .

