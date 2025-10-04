Biblis en folie Histoires contées et exposition photographique Souillac

Biblis en folie Histoires contées et exposition photographique

10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

A écouter à 10h histoires et comptines pour les petites oreilles, animée par la conteuse Catherine Capelle

Et exposition de Annie Decupper une vingtaine de photos prises à l’atelier de réparation de vélo à Souillac tenu par Gilles Fernandez de l’association SESAM

Tout public

10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

English :

At 10 a.m.: stories and nursery rhymes for young ears, hosted by storyteller Catherine Capelle

And an exhibition by Annie Decupper: some twenty photos taken at the Souillac bicycle repair workshop run by Gilles Fernandez of the SESAM association

Open to all

German :

Zu hören um 10 Uhr: Geschichten und Reime für kleine Ohren, moderiert von der Erzählerin Catherine Capelle

Und Ausstellung von Annie Decupper: zwanzig Fotos, die in der Fahrradwerkstatt in Souillac aufgenommen wurden, die von Gilles Fernandez von der Organisation SESAM geleitet wird

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Alle 10: storie e filastrocche per le orecchie dei più piccoli, guidate dalla narratrice Catherine Capelle

Mostra di Annie Decupper: una ventina di foto scattate nell’officina di riparazione di biciclette di Souillac gestita da Gilles Fernandez dell’associazione SESAM

Aperta al pubblico

Espanol :

A las 10 h: cuentos y canciones infantiles para los oídos más pequeños, a cargo de la cuentacuentos Catherine Capelle

Y una exposición de Annie Decupper: una veintena de fotos tomadas en el taller de reparación de bicicletas de Souillac, dirigido por Gilles Fernandez, de la asociación SESAM

Abierto al público

