Biblis en folie Histoires contées et exposition photographique Souillac samedi 4 octobre 2025.
10 rue de la Halle Souillac Lot
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
A écouter à 10h histoires et comptines pour les petites oreilles, animée par la conteuse Catherine Capelle
Et exposition de Annie Decupper une vingtaine de photos prises à l’atelier de réparation de vélo à Souillac tenu par Gilles Fernandez de l’association SESAM
Tout public
10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
English :
At 10 a.m.: stories and nursery rhymes for young ears, hosted by storyteller Catherine Capelle
And an exhibition by Annie Decupper: some twenty photos taken at the Souillac bicycle repair workshop run by Gilles Fernandez of the SESAM association
Open to all
German :
Zu hören um 10 Uhr: Geschichten und Reime für kleine Ohren, moderiert von der Erzählerin Catherine Capelle
Und Ausstellung von Annie Decupper: zwanzig Fotos, die in der Fahrradwerkstatt in Souillac aufgenommen wurden, die von Gilles Fernandez von der Organisation SESAM geleitet wird
Für alle Altersgruppen
Italiano :
Alle 10: storie e filastrocche per le orecchie dei più piccoli, guidate dalla narratrice Catherine Capelle
Mostra di Annie Decupper: una ventina di foto scattate nell’officina di riparazione di biciclette di Souillac gestita da Gilles Fernandez dell’associazione SESAM
Aperta al pubblico
Espanol :
A las 10 h: cuentos y canciones infantiles para los oídos más pequeños, a cargo de la cuentacuentos Catherine Capelle
Y una exposición de Annie Decupper: una veintena de fotos tomadas en el taller de reparación de bicicletas de Souillac, dirigido por Gilles Fernandez, de la asociación SESAM
Abierto al público
