Biblis en folie Initiation à la langue chinoise Châteaudun

Biblis en folie Initiation à la langue chinoise
Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Pour la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques. Présentation de la langue chinoise suivie d’un atelier d’écriture chinoise par Yiqing Xu. A partir de 8 ans.
Sur inscription (nombre de places limité). .
Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 57 38
English :
For the 2nd edition of the national days dedicated to libraries and media libraries. Chinese language presentation followed by a Chinese writing workshop by Yiqing Xu. Ages 8 and up.
German :
Ausgabe der Nationalen Tage für Bibliotheken und Mediatheken. Präsentation der chinesischen Sprache, gefolgt von einem chinesischen Schreibworkshop mit Yiqing Xu. Ab 8 Jahren.
Italiano :
Per la seconda edizione delle giornate nazionali dedicate alle biblioteche e alle mediateche. Presentazione della lingua cinese seguita da un laboratorio di scrittura cinese a cura di Yiqing Xu. A partire dagli 8 anni.
Espanol :
Con motivo de la 2ª edición de las jornadas nacionales dedicadas a las bibliotecas y mediatecas. Presentación de la lengua china seguida de un taller de escritura china a cargo de Yiqing Xu. A partir de 8 años.
