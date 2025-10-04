Biblis en folie Instants musicaux Bibliothèque municipale Dinan

Biblis en folie Instants musicaux Bibliothèque municipale Dinan samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie Instants musicaux

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 15:00:00

Date(s) :
2025-10-04

Dans ce spectacle musical Solo & Loops , Stéphane nous invite à un voyage aux univers très nuancés (flamenco, classique, compositions…).
Pour ce faire, il empile des boucles musicales Loops qu’il crée en direct avec sa guitare flamenca, mais aussi à l’aide d’un clavier et de percussions.

Espace musique, tout public   .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Biblis en folie Instants musicaux Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme