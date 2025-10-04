Biblis en folie Instants musicaux Bibliothèque municipale Dinan
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 15:00:00
2025-10-04
Dans ce spectacle musical Solo & Loops , Stéphane nous invite à un voyage aux univers très nuancés (flamenco, classique, compositions…).
Pour ce faire, il empile des boucles musicales Loops qu’il crée en direct avec sa guitare flamenca, mais aussi à l’aide d’un clavier et de percussions.
Espace musique, tout public .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
