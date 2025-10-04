Biblis en folie Jeu de piste sur le patrimoine local Le Vignon-en-Quercy
Inaugurons ce jeu conçu par les élèves de l’école primaire. Ce projet pédagogique et ludique met en valeur les richesses culturelles et historiques de la commune à travers les yeux des enfants
Avenue du Docteur Monmont Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 5 65 27 86 90
English :
Let?s inaugurate this game designed by elementary school pupils
German :
Einweihung dieses von Grundschülern entwickelten Spiels
Italiano :
Inauguriamo questo gioco ideato da alunni della scuola primaria
Espanol :
Inauguremos este juego diseñado por alumnos de primaria
