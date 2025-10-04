Biblis en folie Jeu de piste sur le patrimoine local Le Vignon-en-Quercy

Biblis en folie Jeu de piste sur le patrimoine local

Avenue du Docteur Monmont Le Vignon-en-Quercy Lot

Début : 2025-10-04 10:00:00

2025-10-04

Inaugurons ce jeu conçu par les élèves de l’école primaire

Inaugurons ce jeu conçu par les élèves de l’école primaire. Ce projet pédagogique et ludique met en valeur les richesses culturelles et historiques de la commune à travers les yeux des enfants

Avenue du Docteur Monmont Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 5 65 27 86 90

English :

Let?s inaugurate this game designed by elementary school pupils

German :

Einweihung dieses von Grundschülern entwickelten Spiels

Italiano :

Inauguriamo questo gioco ideato da alunni della scuola primaria

Espanol :

Inauguremos este juego diseñado por alumnos de primaria

