Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque Gignac

Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque
place des Troubadours Gignac
Gratuit
2025-10-03 10:00:00
2025-10-03
2025-10-03
Venez jouer à la bibliothèque: journée jeux à la bibliothèque
Venez jouer à la bibliothèque: journée jeux à la bibliothèque. Apéritif déjeunatoire dimanche à midi, chacun peut apporter un plat avec sa recette
Tout public
Repas partagé .
place des Troubadours Gignac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 77 41
Come and play at the library: play day at the library
Spielen Sie in der Bibliothek: Spieltag in der Bibliothek
Vieni a giocare in biblioteca: giornata di giochi in biblioteca
Ven a jugar a la biblioteca: jornada de juegos en la biblioteca
