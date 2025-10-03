Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque Gignac

Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque Gignac vendredi 3 octobre 2025.

Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque

place des Troubadours Gignac Lot

Gratuit

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Venez jouer à la bibliothèque: journée jeux à la bibliothèque

Venez jouer à la bibliothèque: journée jeux à la bibliothèque. Apéritif déjeunatoire dimanche à midi, chacun peut apporter un plat avec sa recette

Tout public

Repas partagé .

place des Troubadours Gignac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 77 41

English :

Come and play at the library: play day at the library

German :

Spielen Sie in der Bibliothek: Spieltag in der Bibliothek

Italiano :

Vieni a giocare in biblioteca: giornata di giochi in biblioteca

Espanol :

Ven a jugar a la biblioteca: jornada de juegos en la biblioteca

L’événement Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque Gignac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Dordogne