Biblis en folie jeu et repas à la bibliothèque Saint-Denis-lès-Martel

Jardin de la mairie Saint-Denis-lès-Martel Lot

Viens découvrir les jeux et l’école à l’époque de Louise en 1910 avec une exposition du Pays d’Arts et d’Histoire.

Repli salle du conseil en cas de mauvais temps

Tout public

Repas partagé

Jardin de la mairie Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 44 09

English :

Come and discover games and school in Louise?s time in 1910 with an exhibition from the Pays d?Arts et d?Histoire.

Council chamber closed in case of bad weather

Open to all

Shared meal

German :

Entdecke die Spiele und die Schule zu Louises Zeit im Jahr 1910 mit einer Ausstellung des Pays d’Arts et d’Histoire (Land der Künste und der Geschichte).

Ausweichen in den Ratssaal bei schlechtem Wetter

Für alle Altersgruppen

Gemeinsames Essen

Italiano :

Venite a scoprire i giochi e la scuola ai tempi di Louise nel 1910 con una mostra del Pays d’Arts et d’Histoire.

Sala del Consiglio chiusa in caso di maltempo

Aperta al pubblico

Cena condivisa

Espanol :

Venga a descubrir los juegos y la escuela en tiempos de Luisa en 1910 con una exposición del País de las Artes y de la Historia.

Sala del Consejo cerrada en caso de mal tiempo

Abierto al público

Comida compartida

