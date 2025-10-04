Biblis en folie : Jeux de société, jeux géants et jeux vidéo ! Médiathèque municipale De Bellou-En-Houlme Bellou-en-Houlme

Biblis en folie : Jeux de société, jeux géants et jeux vidéo ! Médiathèque municipale De Bellou-En-Houlme Bellou-en-Houlme samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie : Jeux de société, jeux géants et jeux vidéo ! Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale De Bellou-En-Houlme Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

C’est Biblis en Folie à la médiathèque de Bellou-en-Houlme, passez la matinée avec l’équipe de la médiathèque et profitez de ses animations ! Découvrez notamment les jeux géants, jeux de société et jeux vidéo !

Médiathèque municipale De Bellou-En-Houlme 1 Impasse des Tisserands 61220 Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie 0233962943 https://www.mediathequeludotheque-bellouenhoulme.fr/

C’est Biblis en Folie à la médiathèque de Bellou-en-Houlme, passez la matinée avec l’équipe de la médiathèque et profitez de ses animations ! Découvrez notamment les jeux géants, jeux de société et !…

médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme