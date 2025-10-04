BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou

BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

À l’occasion des Journées nationales des bibliothèques, la médiathèque vous ouvre grand ses portes, exceptionnellement, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Rendez-vous pour une journée pleine de surprises !

Au programme

– 10h Découverte d’instruments suivie à 11h30 d’un mini-concert avec l’École de musique du Baugeois-Vallée

– 15h30 Atelier bricolage viens créer ton chapeau d’anniversaire pour le spectacle Carabine Party !

– 16h30 Goûter

– 17h30 Spectacle Carabine Party , par la Compagnie La Syrinx de Pan (tout public à partir de 6 ans)

Carabine organise son anniversaire. Elle a chaussé ses patins, le gâteau au chocolat est dans le four et un max de célébrités doit arriver… Où sont-ils ? Personne ! Puis, tout à coup, en plissant fort les yeux, elle les reconnaît. Ce sont eux, vous, les invités ! Que la fête commence ! Let’s Carabine Party !

Spectacle soutenu par le Fond Transmission et Fraternité et par le Département de Maine-et-Loire.

Sur réservation

Tout public .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

