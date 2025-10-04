BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou samedi 4 octobre 2025.
BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04
BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
À l’occasion des Journées nationales des bibliothèques, la médiathèque vous ouvre grand ses portes, exceptionnellement, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Rendez-vous pour une journée pleine de surprises !
Au programme
– 10h Découverte d’instruments suivie à 11h30 d’un mini-concert avec l’École de musique du Baugeois-Vallée
– 15h30 Atelier bricolage viens créer ton chapeau d’anniversaire pour le spectacle Carabine Party !
– 16h30 Goûter
– 17h30 Spectacle Carabine Party , par la Compagnie La Syrinx de Pan (tout public à partir de 6 ans)
Carabine organise son anniversaire. Elle a chaussé ses patins, le gâteau au chocolat est dans le four et un max de célébrités doit arriver… Où sont-ils ? Personne ! Puis, tout à coup, en plissant fort les yeux, elle les reconnaît. Ce sont eux, vous, les invités ! Que la fête commence ! Let’s Carabine Party !
Spectacle soutenu par le Fond Transmission et Fraternité et par le Département de Maine-et-Loire.
Sur réservation
Tout public .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
English :
BIBLIS EN FOLIE Festive day at the Beaufort-en-Anjou media library
German :
BIBLIS EN FOLIE Festlicher Tag in der Mediathek von Beaufort-en-Anjou
Italiano :
BIBLIS EN FOLIE Giornata di festa alla biblioteca multimediale di Beaufort-en-Anjou
Espanol :
BIBLIS EN FOLIE Jornada festiva en la biblioteca multimedia de Beaufort-en-Anjou
L’événement BIBLIS EN FOLIE Journée festive à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou