Biblis en folie Karaoké à la bib Rue de la Poste Plouër-sur-Rance samedi 4 octobre 2025.

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Une première à la médiathèque ! En partenariat avec Les Maisons de la Voix, vous êtes invités à venir pousser la chansonnette et à nous dévoiler vos talents vocaux cachés. La médiathèque va vibrer grâce à vous ! .

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

