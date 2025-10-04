Biblis en folie Karaoké à la bib Rue de la Poste Plouër-sur-Rance
Biblis en folie Karaoké à la bib Rue de la Poste Plouër-sur-Rance samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie Karaoké à la bib
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04 20:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Une première à la médiathèque ! En partenariat avec Les Maisons de la Voix, vous êtes invités à venir pousser la chansonnette et à nous dévoiler vos talents vocaux cachés. La médiathèque va vibrer grâce à vous ! .
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Karaoké à la bib Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme