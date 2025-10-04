Biblis en Folie – Kourou Pôle Culturel de Kourou Kourou

Biblis en Folie – Kourou Samedi 4 octobre, 08h00 Pôle Culturel de Kourou Guyane

Début : 2025-10-04T13:00 – 2025-10-04T23:00

Fin : 2025-10-04T13:00 – 2025-10-04T23:00

La Ville de Kourou et la CCDS proposent dans le cadre de la 2éd de Biblis en Folie :

– des Rencontres Littéraires avec : Pierre-Appolinaire STEPHENSON / Patricia CHAUVIRÉ / Moïra SYL / Maïra RICHARDS / Madalena COULON

– des Ateliers/Animations : Conte / Kamishibaï / Livre animé / Origami

– un Spectacle pour enfants (magie-marionnettes) : C’est pas interdit de rêver

– des Initiations & Prestataions Trad. : Latilyè Ka

Pôle Culturel de Kourou 66 Avenue de France, Kourou 97310 Kourou 97310 Guyane Guyane 0594 22 32 90

La Ville de Kourou et la CCDS proposent dans le cadre de la 2éd de Biblis en Folie :

