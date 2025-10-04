Biblis en folie La Grande Dictée Rue de la Gare Rochechouart

Rue de la Gare Espace La Gare Rochechouart Haute-Vienne

2025-10-04

Et si vous replongiez dans vos souvenirs d’école… mais sans stress, ni dictée redoutée ? La médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Rochechouart vous invite à tester votre orthographe autrement, dans une ambiance conviviale, bienveillante et pleine de bonne humeur. Ici, pas de bonnet d’âne ni de notes sévères on vient avant tout pour s’amuser, se challenger et partager un moment ludique autour de la langue française. Que vous soyez incollable en grammaire ou simplement curieux de relever le défi, cette animation est l’occasion idéale de mesurer vos talents tout en passant un bon moment. Rires garantis, petites piqûres de rappel utiles et surtout le plaisir d’apprendre ensemble… Alors, prêts à jouer avec les mots ? .

Rue de la Gare Espace La Gare Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 01 bibliotheque@rochechouart.com

