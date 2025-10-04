BIBLIS EN FOLIE La Salvetat-sur-Agout
Dans le cadre de la manifestation nationale Biblis en folie, l’actrice Audrey Beaulieu viendra lire des textes courts du recueil de l’autrice Pauline Picot, « Permettez-moi de palpiter », suivi d’un apéro partagé.
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
English :
As part of the national event Biblis en folie, actress Audrey Beaulieu will read short texts from author Pauline Picot’s collection « Permettez-moi de palpiter », followed by a shared aperitif.
German :
Im Rahmen der nationalen Veranstaltung Biblis en folie wird die Schauspielerin Audrey Beaulieu kurze Texte aus der Sammlung der Autorin Pauline Picot, « Permettez-moi de palpiter », vorlesen, gefolgt von einem gemeinsamen Aperitif.
Italiano :
Nell’ambito dell’evento nazionale Biblis en folie, l’attrice Audrey Beaulieu leggerà brevi testi tratti dalla raccolta « Permettez-moi de palpiter » dell’autrice Pauline Picot, seguiti da un aperitivo condiviso.
Espanol :
En el marco del evento nacional Biblis en folie, la actriz Audrey Beaulieu leerá textos breves de la colección « Permettez-moi de palpiter » de la autora Pauline Picot, seguidos de un aperitivo compartido.
