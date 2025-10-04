Biblis en folie Le Chemin du soleil, contes tsiganes Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 15:45:00

2025-10-04

Au pied d’une roulotte, laissez vous conter des histoires tsiganes qui traversent le temps, des fables cosmogoniques aux récits contemporains. Les personnages s’animent et c’est tout un univers qui prend vie sous les étoiles… Une mélodie s’invite, un pas de danse s’esquisse. Par la Cie Premier Baiser. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public à partir de 10 ans .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

