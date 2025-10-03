Biblis en folie le réseau des médiathèques fête la lecture ! Bibliothèques et médiathèques de Cœur de Nacre Douvres-la-Délivrande

Biblis en folie le réseau des médiathèques fête la lecture ! Bibliothèques et médiathèques de Cœur de Nacre Douvres-la-Délivrande vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-03 2025-10-08 2025-10-11

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre, retrouvez de nombreuses animations dans plusieurs communes de Cœur de Nacre !

Au programme des temps de lectures, des spectacles pour petits et grands, des ateliers, des rencontres d’auteurs, des braderies de livres, expositions, … et plein d’autres moments conviviaux sont à découvrir dans les bibliothèques du territoire !

Bibliothèques et médiathèques de Cœur de Nacre Anisy, Basly, Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie mediatheque@coeurdenacre.fr

English : Biblis en folie le réseau des médiathèques fête la lecture !

On the program: readings, shows for young and old, workshops, author meetings, book sales, exhibitions, etc. Find the full program at: https://www.coeurdenacre.fr/biblis-en-folie/

German : Biblis en folie le réseau des médiathèques fête la lecture !

Auf dem Programm stehen Lesungen, Aufführungen für Groß und Klein, Workshops, Autorenbegegnungen, Bücherflohmärkte, Ausstellungen, … Das vollständige Programm finden Sie unter: https://www.coeurdenacre.fr/biblis-en-folie/

Italiano :

In programma: letture, spettacoli per grandi e piccini, laboratori, incontri con gli autori, vendita di libri, mostre, ecc. Il programma completo è disponibile su: https://www.coeurdenacre.fr/biblis-en-folie/

Espanol :

En el programa: lecturas, espectáculos para jóvenes y mayores, talleres, encuentros con autores, venta de libros, exposiciones, etc. El programa completo puede consultarse en: https://www.coeurdenacre.fr/biblis-en-folie/

