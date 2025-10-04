Biblis en folie lecture, atelier créatif et après-midi jeux Saint-Loup-Lamairé

Biblis en folie lecture, atelier créatif et après-midi jeux

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Dans le cadre de « Biblis en folie », la Médi@-tech propose deux animations le samedi 4 octobre. Une heure du conte suivie d’un atelier créatif pour les 3 7 ans aura lieu à 10 h 30. Puis, une après-midi jeux en famille est proposée de 14 h à 17 h. Entrée libre. Gratuit sur inscription. Infos & résas 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr . Tout public, animations à la Médi@-tech, au 32 rue de la Grille, à Saint-Loup-Lamairé. .

