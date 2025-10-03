Biblis en folie « Lecture des lettres de Mon Moulin » Médiathèque de Riec Riec-sur-Bélon

Biblis en folie « Lecture des lettres de Mon Moulin » Médiathèque de Riec Riec-sur-Bélon vendredi 3 octobre 2025.

Biblis en folie « Lecture des lettres de Mon Moulin »

Médiathèque de Riec 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Dans le cadre de l’événement national « Biblis en folie », les lectrices et lecteurs de la « Longère de Nizon » et le « Théâtre NA » vous invitent à une lecture spectacle de l’œuvre d’Alphonse Daudet « Les lettres de Mon Moulin ». .

Médiathèque de Riec 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Biblis en folie « Lecture des lettres de Mon Moulin » Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-08-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS