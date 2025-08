Biblis en folie Lectures poétiques et musicales Martiel

Biblis en folie Lectures poétiques et musicales

27 rue du Fort Martiel Aveyron

Trois ours, portraits variables et chansons dans le vent

Avec Béatrice Boissonnade, Jean Marc Faulhaber et Amélie Chauveau.

La drôle de vie de Trois Ours, d’une Boucle d’Or et quelques autres reflets fantaisistes d’animaux, d’hommes et de femmes. De leur quotidien de citadins aux grands espaces, laissez-vous emporter avec eux par le vent des saisons vers des bivouacs imaginaires au coin du feu.

Public adulte .

27 rue du Fort Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

« Three bears, variable portraits and songs in the wind »

German :

« Drei Bären, variable Porträts und Lieder im Wind »

Italiano :

« Tre orsi, ritratti variabili e canzoni nel vento

Espanol :

« Tres osos, retratos variables y canciones en el viento

