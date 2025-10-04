Biblis en folie Les prisonniers de guerre de Thégra Thégra
Biblis en folie Les prisonniers de guerre de Thégra Thégra samedi 4 octobre 2025.
Thégra Lot
Thégra se souvient de ses prisonniers de guerre, à travers une exposition dédiée à leur parcours durant 1939-1945
Thégra se souvient de ses prisonniers de guerre, à travers une exposition dédiée à leur parcours durant 1939-1945. Un hommage aux destins oubliés dans le cadre du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 52 69 03 93
English :
Thégra remembers its prisoners of war through an exhibition dedicated to their experiences during 1939-1945
German :
Thégra erinnert sich an seine Kriegsgefangenen durch eine Ausstellung, die ihrem Werdegang während 1939-1945 gewidmet ist
Italiano :
Thégra ricorda i suoi prigionieri di guerra attraverso una mostra dedicata alle loro esperienze nel periodo 1939-1945
Espanol :
Thégra recuerda a sus prisioneros de guerra a través de una exposición dedicada a sus experiencias durante 1939-1945
