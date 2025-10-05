Biblis en folie : Lire, un jeu d’enfant Médiathèque de Roubaix Roubaix

Biblis en folie : Lire, un jeu d’enfant Médiathèque de Roubaix Roubaix dimanche 5 octobre 2025.

Biblis en folie : Lire, un jeu d’enfant Dimanche 5 octobre, 15h30 Médiathèque de Roubaix Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:30 – 2025-10-05T17:30

Fin : 2025-10-05T15:30 – 2025-10-05T17:30

Un dimanche après-midi pour partager un moment en famille.

Les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums et vous accompagnent pour découvrir des jeux de société qui s’en inspirent.

Une occasion d’initier les jeunes enfants et de partager en famille un temps de joyeuse complicité.

À partir de 3 ans

Dans le cadre de Biblis en folie, les journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques

Médiathèque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0320664500 http://www.mediathequederoubaix.fr

Jeux pour les petits

Médiathèque de roubaix