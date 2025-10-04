Biblis en folie Matinée surprise à la bibliothèque Meyronne
90 place de l’église Meyronne Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
La matinée vous réservera quelques surprises pour les petits et grands.
Tout public
90 place de l’église Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 25 96
English :
The morning will be full of surprises for young and old alike.
Open to all
German :
Der Vormittag hält einige Überraschungen für Groß und Klein bereit.
Für alle
Italiano :
La mattinata sarà ricca di sorprese per grandi e piccini.
Pubblico generale
Espanol :
La mañana estará llena de sorpresas para grandes y pequeños.
Público en general
L’événement Biblis en folie Matinée surprise à la bibliothèque Meyronne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Vallée de la Dordogne