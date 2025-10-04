Biblis en folie Mehun-sur-Yèvre

Biblis en folie

13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher

Venez rencontrer les écrivains et faire dédicacer vos ouvrages.

Rencontrez Martine Chavot et Hubert Loiseau, auteurs de la Bouinotte, écrivains de « Georges et Marcel », « Les Bons Enfants », « Le Jardinier assassin » et « Le Berger du Colombier » .

English :

Come and meet the writers and get your books signed.

German :

Treffen Sie die Schriftsteller und lassen Sie sich Ihre Werke signieren.

Italiano :

Venite a conoscere gli scrittori e a farvi autografare i libri.

Espanol :

Venga a conocer a los escritores y a que le firmen sus libros.

