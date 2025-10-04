Biblis en folie Mehun-sur-Yèvre
Biblis en folie Mehun-sur-Yèvre samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie
13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez rencontrer les écrivains et faire dédicacer vos ouvrages.
Rencontrez Martine Chavot et Hubert Loiseau, auteurs de la Bouinotte, écrivains de « Georges et Marcel », « Les Bons Enfants », « Le Jardinier assassin » et « Le Berger du Colombier » .
13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 15 16
English :
Come and meet the writers and get your books signed.
German :
Treffen Sie die Schriftsteller und lassen Sie sich Ihre Werke signieren.
Italiano :
Venite a conoscere gli scrittori e a farvi autografare i libri.
Espanol :
Venga a conocer a los escritores y a que le firmen sus libros.
L’événement Biblis en folie Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES