Biblis en folie Montmirail
Biblis en folie Montmirail mercredi 2 septembre 2026.
Biblis en folie
Bibliothèque Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Fêtez le 1er anniversaire de la Bibliothèque .
Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 44 30 10
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L’événement Biblis en folie Montmirail a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude