Biblis en folie

Bibliothèque Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Fêtez le 1er anniversaire de la Bibliothèque .

Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 44 30 10

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L’événement Biblis en folie Montmirail a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude