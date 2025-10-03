Biblis en folie Old lover show Ault

Biblis en folie Old lover show

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Michel Debray est tout à la fois un poète, un auteur, un peintre, un orateur, un tribun, un militant … Littérature, en vers ou en prose, textes de son cru, chansons, jolis mots, émotions, souvenirs… il vient partager ce qu’il aime avec qui veut bien l’écouter et surtout l’entendre.

Public Adulte

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Free

Michel Debray is a poet, an author, a painter, an orator, a tribune, an activist? Literature, in verse or prose, texts of his own, songs, pretty words, emotions, memories? he comes to share what he loves with whoever wants to listen and, above all, hear him.

Public: Adults

German :

Kostenlos

Michel Debray ist gleichzeitig ein Dichter, ein Autor, ein Maler, ein Redner, ein Tribun, ein Aktivist? Literatur in Versform oder Prosa, eigene Texte, Lieder, schöne Worte, Emotionen, Erinnerungen… Er teilt seine Liebe mit allen, die ihm zuhören und ihn vor allem hören wollen.

Publikum: Erwachsene

Italiano :

Libero

Michel Debray è un poeta, un autore, un pittore, un oratore, un tribuno, un attivista? Letteratura, in versi o in prosa, testi propri, canzoni, belle parole, emozioni, ricordi: condividerà ciò che ama con chiunque voglia ascoltarlo e, soprattutto, sentirlo.

Pubblico: Adulti

Espanol :

Gratis

Michel Debray es poeta, autor, pintor, orador, tribuno, militante? Literatura, en verso o en prosa, textos propios, canciones, palabras bonitas, emociones, recuerdos… compartirá lo que ama con quien quiera escucharle y, sobre todo, oírle.

Público: Adultos

