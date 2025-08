Biblis en folie Ouverture d’éditions Les Piñatas, association de microédition Villefranche-de-Rouergue

Biblis en folie Ouverture d’éditions Les Piñatas, association de microédition Villefranche-de-Rouergue samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie Ouverture d’éditions Les Piñatas, association de microédition

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Les Pinatas proposent des éditions originales en associant auteurs et autrices d’univers différents à des artistes pluridisciplinaires.

Elle challenge et renouvelle l’approche du livre. Entrez dans l’univers joyeux et poétique de l’édition faite main en découvrant leurs magnifiques livres-objets au travers de lectures musicales.

Tout public .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

Les Pinatas create original editions by combining authors from different worlds with multidisciplinary artists.

German :

Die Pinatas bieten Originalausgaben an, indem sie Autoren und Autorinnen aus verschiedenen Welten mit multidisziplinären Künstlern und Künstlerinnen zusammenbringen.

Italiano :

Les Pinatas produce edizioni originali che riuniscono autori provenienti da mondi diversi e artisti multidisciplinari.

Espanol :

Les Pinatas produce ediciones originales que reúnen a autores de distintos mundos y artistas multidisciplinares.

L’événement Biblis en folie Ouverture d’éditions Les Piñatas, association de microédition Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)