Biblis en folie Ouverture des fonds patrimoniaux Bibliothèque municipale Dinan dimanche 5 octobre 2025.

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Présentation de la bibliothèque de l'abbé Lemasson et du Fonds Auguste-Pavie Cambodge Laos Viêt Nam À l'occasion du centenaire de la mort d'Auguste Pavie (1925 2025), découvrez une sélection des documents (manuscrits, photos, livres, objets…) conservés à la bibliothèque.

Tout public .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

