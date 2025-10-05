Biblis en folie Ouverture des fonds patrimoniaux Bibliothèque municipale Dinan
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan
14:00:00
17:00:00
2025-10-05
Présentation de la bibliothèque de l’abbé Lemasson et du Fonds Auguste-Pavie Cambodge Laos Viêt Nam À l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Pavie (1925 2025), découvrez une sélection des documents (manuscrits, photos, livres, objets…) conservés à la bibliothèque.
Tout public .
+33 2 96 39 04 65
