Biblis en folie Page blanche, cabaret d’impro Chartres
dimanche 4 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Biblis en folie Page blanche, cabaret d’impro
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04 16:45:00
Date(s) :
2026-10-04
Quand l’improvisation rencontre les médiathèques, les histoires n’ont plus de limites ! Un cabaret drôle, interactif et entièrement improvisé, où le public inspire des scènes inédites autour de l’univers des bibliothèques.
Par la Compagnie Les Vitraux glycérines. Tout public. Sur réservation. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
When improv meets media libraries, stories know no bounds! A funny, interactive, and entirely improvised cabaret show, where the audience inspires brand-new scenes set in the world of libraries.
L’événement Biblis en folie Page blanche, cabaret d’impro Chartres a été mis à jour le 2026-08-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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