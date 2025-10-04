Biblis en folie Petit-déjeuner féérique à la médiathèque Cressensac-Sarrazac
Biblis en folie Petit-déjeuner féérique à la médiathèque
Début : 2025-10-04 09:00:00
Invitez vous à une matinée féerique avec l’exposition La cour des contes, des jeux et une lecture Kamishibai. Un petit-déjeuner convivial sera offert pour bien commencer la journée. Petits et grands, venez partager un moment magique et imaginaire avec nous !
Dès 7 ans .
4, rue du Fournil Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 65 84
English :
Join us for a magical morning with the Fairytale Court exhibition, games and a Kamishibai reading
German :
Laden Sie zu einem märchenhaften Vormittag mit der Ausstellung Der Märchenhof, Spielen und einer Kamishibai-Lesung ein
Italiano :
Unitevi a noi per una mattinata magica con la mostra Fairytale Court, giochi e una lettura del Kamishibai
Espanol :
Acompáñenos en una mañana mágica con la exposición Fairytale Court, juegos y una lectura de Kamishibai
