Biblis en folie Petit-déjeuner féérique à la médiathèque Cressensac-Sarrazac

Biblis en folie Petit-déjeuner féérique à la médiathèque

4, rue du Fournil Cressensac-Sarrazac Lot

Invitez vous à une matinée féerique avec l’exposition La cour des contes, des jeux et une lecture Kamishibai. Un petit-déjeuner convivial sera offert pour bien commencer la journée. Petits et grands, venez partager un moment magique et imaginaire avec nous !

Dès 7 ans .

4, rue du Fournil Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 65 84

English :

Join us for a magical morning with the Fairytale Court exhibition, games and a Kamishibai reading

German :

Laden Sie zu einem märchenhaften Vormittag mit der Ausstellung Der Märchenhof, Spielen und einer Kamishibai-Lesung ein

Italiano :

Unitevi a noi per una mattinata magica con la mostra Fairytale Court, giochi e una lettura del Kamishibai

Espanol :

Acompáñenos en una mañana mágica con la exposición Fairytale Court, juegos y una lectura de Kamishibai

