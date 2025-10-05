Biblis en folie Plongez dans un thriller médiéval ! Biars-sur-Cère
Biblis en folie Plongez dans un thriller médiéval !
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Munis d’une tablette et d’un casque audio, partez à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable. Prêts à l’aventure ?
Tout public à partir de 12 ans .
130 place Grande Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 53 25
English :
Did you like The Name of the Rose? You’ll love Lux in tenebris
German :
Hat Ihnen Der Name der Rose gefallen? Dann werden Sie Lux in tenebris lieben
Italiano :
Vi è piaciuto Il nome della rosa? Vi piacerà Lux in tenebris
Espanol :
¿Te ha gustado El nombre de la rosa? Te encantará Lux in tenebris
