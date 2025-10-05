Biblis en folie Plongez dans un thriller médiéval ! Biars-sur-Cère

Biblis en folie Plongez dans un thriller médiéval !

130 place Grande Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-05 10:00:00

2025-10-05

Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris

Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Munis d’une tablette et d’un casque audio, partez à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable. Prêts à l’aventure ?

Tout public à partir de 12 ans .

+33 5 65 38 53 25

English :

Did you like The Name of the Rose? You’ll love Lux in tenebris

German :

Hat Ihnen Der Name der Rose gefallen? Dann werden Sie Lux in tenebris lieben

Italiano :

Vi è piaciuto Il nome della rosa? Vi piacerà Lux in tenebris

Espanol :

¿Te ha gustado El nombre de la rosa? Te encantará Lux in tenebris

