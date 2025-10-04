Biblis en folie Portes ouvertes, ateliers Saint-Céré

18 avenue Victor Hugo Saint-Céré Lot

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Portes ouvertes de la médiathèque pour tout public

18 avenue Victor Hugo Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 14

English :

Media library open house for the general public

German :

Offene Türen der Mediathek für jedes Publikum

Italiano :

Apertura della mediateca al pubblico

Espanol :

Jornada de puertas abiertas de la mediateca para el público en general

