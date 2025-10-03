Biblis en folie Portes ouvertes et petit-déjeuner littéraire à la Médiathèque de Mercuès Mercuès

Mercuès Lot

Début : 2025-10-03 09:30:00

fin : 2025-10-03 17:00:00

2025-10-03 2025-10-04

Dans le cadre de la 2e édition de Biblis en folie (Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques), sur 2 jours, venez (re)découvrir l’espace culturel de Mercuès de manière amusante et interactive !

Le 3 octobre petits et grands pourront participer à une chasse au trésor captivante, s’initier à des ateliers créatifs, ou se laisser emporter par des lectures surprenantes.

Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, de stimuler votre curiosité et de redécouvrir le lieu sous un angle joyeux et créatif.

Le 4 octobre petit-déjeuner littéraire si vous aimez lire, partager autour d’un thé ou d’un café, en petit comité, vos lectures coups de cœur , alors venez les raconter, parler d’un auteur que vous appréciez…

Venez échanger avec d’autres lecteurs et repartez avec des idées et des envies de lecture.

Cette séance du 4 octobre se déroulera sous le thème Passions du moment

Inscrivez-vous au 05 65 22 49 67, mediathequemercues@gmail.com ou en venant à la médiathèque ! .

Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67 mediathequemercues@gmail.com

English :

As part of the 2nd edition of Biblis en folie (national days dedicated to libraries and media libraries), over 2 days, come and (re)discover the Mercuès cultural center in a fun and interactive way!

On October 3: young and old alike can take part in a captivating treasure hunt, try their hand at creative workshops, or get carried away by surprising readings.

A great opportunity to share a convivial moment with family and friends, stimulate your curiosity and rediscover the place from a joyful, creative angle.

October 4: Literary breakfast: if you like to read, share your favourite books over a cup of tea or coffee, in a small group, then come and tell us about them, talk about an author you like…

Come and chat with other readers, and come away with new ideas and desires for reading.

The theme of the October 4 session is « Passions of the moment »

German :

Im Rahmen der 2. Ausgabe von Biblis en folie (Nationale Tage für Bibliotheken und Mediatheken) entdecken Sie den Kulturraum von Mercuès auf unterhaltsame und interaktive Weise!

Am 3. Oktober können Groß und Klein an einer spannenden Schatzsuche teilnehmen, sich in kreativen Workshops ausprobieren oder sich von überraschenden Lesungen mitreißen lassen.

Eine gute Gelegenheit, einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen, Ihre Neugierde anzuregen und den Ort auf fröhliche und kreative Weise neu zu entdecken.

4. Oktober: Literarisches Frühstück: Wenn Sie gerne lesen und sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee in kleiner Runde über Ihre Lieblingslektüre austauschen möchten, dann kommen Sie und erzählen Sie davon oder von einem Autor, den Sie mögen…

Tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus und gehen Sie mit neuen Ideen und Lesewünschen nach Hause.

Diese Sitzung am 4. Oktober steht unter dem Motto « Leidenschaften des Augenblicks »

Italiano :

Nell’ambito della seconda edizione di Biblis en folie (giornate nazionali dedicate alle biblioteche e alle mediateche), per 2 giorni, venite a (ri)scoprire il centro culturale Mercuès in modo divertente e interattivo!

Il 3 ottobre, grandi e piccini potranno partecipare a un’avvincente caccia al tesoro, cimentarsi in laboratori creativi o lasciarsi trasportare da letture sorprendenti.

È un’ottima occasione per condividere un momento di convivialità con la famiglia e gli amici, stimolare la curiosità e riscoprire il sito da un punto di vista gioioso e creativo.

4 ottobre: colazione letteraria: se vi piace leggere e condividere i vostri libri preferiti davanti a una tazza di tè o di caffè, venite a raccontarceli o a parlare di un autore che vi piace…

Venite a chiacchierare con altri lettori e andate via con idee e spunti per ulteriori letture.

Il tema di questa sessione del 4 ottobre è « Passioni del momento »

Espanol :

En el marco de la 2ª edición de Biblis en folie (jornadas nacionales dedicadas a las bibliotecas y mediatecas), durante 2 días, venga a (re)descubrir el centro cultural de Mercuès de forma lúdica e interactiva

El 3 de octubre, grandes y pequeños podrán participar en una cautivadora búsqueda del tesoro, probar suerte en talleres creativos o dejarse llevar por lecturas sorprendentes.

Es una gran oportunidad para compartir un momento de convivencia con la familia y los amigos, estimular la curiosidad y redescubrir el lugar desde un ángulo alegre y creativo.

4 de octubre: desayuno literario: si le gusta leer y compartir sus libros favoritos en torno a una taza de té o café, venga a hablarnos de ellos, o de un autor que le guste…

Venga a charlar con otros lectores y váyase con ideas para seguir leyendo.

El tema de esta sesión del 4 de octubre es « Pasiones del momento »

