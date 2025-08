Biblis en folie Présentation des ressources numériques de la Médiathèque départementale Morlhon-le-Haut

Biblis en folie Présentation des ressources numériques de la Médiathèque départementale Morlhon-le-Haut samedi 4 octobre 2025.

Le bourg Morlhon-le-Haut Aveyron

Livres numériques, mangas, presse, musique, vidéo à la demande, autoformation… Une offre de folie à consommer sans modération !

Tout public .

Le bourg Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

Digital books, manga, press, music, video on demand, self-training… A crazy offer to consume without moderation!

German :

E-Books, Mangas, Presse, Musik, Video on Demand, Selbststudium… Ein Wahnsinnsangebot, das Sie ohne Mäßigung konsumieren können!

Italiano :

Libri digitali, manga, stampa, musica, video on demand, autoformazione… Una gamma pazzesca da gustare senza moderazione!

Espanol :

Libros digitales, manga, prensa, música, vídeo a la carta, autoformación… ¡Es una gama loca para disfrutar sin moderación!

