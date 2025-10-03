Biblis en folie Quiz littéraire Rue Sainte Marie Monflanquin

Biblis en folie Quiz littéraire Rue Sainte Marie Monflanquin vendredi 3 octobre 2025.

Biblis en folie Quiz littéraire

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03

2025-10-03

Quizz musical du patrimoine français.

Dans le cadre de Biblis en folie, venez tester vos connaissances seul ou en équipe ! Saurez-vous répondre aux questions d’Ursula, notre maître du jeu ?

Sans réservation.

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English :

French heritage music quiz.

As part of Biblis en folie, come and test your knowledge, alone or in a team! Will you be able to answer Ursula’s questions?

No reservation required.

German : Biblis en folie Quiz littéraire

Musikquiz des französischen Kulturerbes.

Im Rahmen von Biblis en folie können Sie Ihr Wissen allein oder im Team testen! Können Sie die Fragen von Ursula, unserer Quizmasterin, beantworten?

Ohne Reservierung.

Italiano :

Quiz sulla musica del patrimonio francese.

Nell’ambito di Biblis en folie, venite a mettere alla prova le vostre conoscenze da soli o in squadra! Riuscirete a rispondere alle domande di Ursula?

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Concurso de música de herencia francesa.

En el marco de Biblis en folie, ¡ponga a prueba sus conocimientos por su cuenta o en equipo! ¿Serás capaz de responder a las preguntas de Úrsula?

No es necesario reservar.

