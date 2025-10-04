Biblis en folie Raconte-tapis Bibliothèque municipale Dinan

Biblis en folie Raconte-tapis Bibliothèque municipale Dinan samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie Raconte-tapis

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 11:00:00

2025-10-04

Ours qui lit , d’Éric Pintus et Martine Bourre (Didier jeunesse).

C’est l’automne et Ours, assis contre un arbre, est plongé dans la lecture. Mais il a du mal à lire en paix car plein d’animaux viennent le déranger… Découverte et lecture par Karine, Responsable du Secteur Jeunes. Outil d’animation prêté par le Conseil départemental des Côtes d’Armor.

Salle du Fauteuil rouge, public familial à partir de 3 ans .

