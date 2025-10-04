Biblis en folie Ravouka, la souris scientifique Médiathèque Quai des Mots Tancon
Biblis en folie Ravouka, la souris scientifique Médiathèque Quai des Mots Tancon samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie Ravouka, la souris scientifique
Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Tancon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Dans le cadre des Biblis en folie, Marine et Elise vous emmènent avec Ravouka, la souris scientifique pour un conte interactif et participatif.
Partez à l’aventure avec Ravouka, une charmante petite musaraigne, pour découvrir la nature, ses lois et les principales espèces de plantes et d’animaux qui s’y cachent au travers de ce conte augmenté et participatif.
La lecture sera ponctuée de quizz, de manipulations sur la tablette et vous serez même amenés à créer votre propre herbier !
A partir de 6 ans. .
Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Tancon 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
English : Biblis en folie Ravouka, la souris scientifique
German : Biblis en folie Ravouka, la souris scientifique
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Ravouka, la souris scientifique Tancon a été mis à jour le 2025-09-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)