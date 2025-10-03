Biblis en folie Rencontre avec Jean-Marie Augustin La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Jean-Marie Viendra à la médiathèque présenté une conférence sur l’Abbé Têté, curé de Queaux. Poète et humaniste, il fait le choix de la Résistance dès 1940 et le montre à ses paroissiens. Après avoir tenté de gagner Alger en 1943, sans succès, il rejoint le maquis Lagardère en juillet 1944 et participe à des combats contre les Allemands. Au mois d’août, l’évêque de Poitiers, en accord avec le colonel Bernard, le nomme aumônier des maquis de la Vienne, puis il est aumônier de régiments sur le Front de l’Atlantique jusqu’à sa démobilisation le 8 juillet 1945. Surnommé le curé rouge en raison de son adhésion au Front National, le réseau contrôlé par le Parti communiste, il a œuvré pour maintenir l’union de la Résistance. Curé de Jaunay-Clan en 1948, il y est décédé en 1999 à presque cent ans. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

