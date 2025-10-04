Biblis en folie Rencontre-dédicace Bibliothèque municipale Dinan

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

L’environnement en bande dessinée Venez découvrir le travail de Laëtitia Rouxel, la construction de ses bandes dessinées et son intérêt pour l’environnement. En partenariat avec la Librairie Les Rouairies.

Salle Mathurin-Monier, public ados-adultes .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

