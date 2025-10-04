Biblis en folie Rencontre-dédicace Bibliothèque municipale Dinan
Biblis en folie Rencontre-dédicace Bibliothèque municipale Dinan samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie Rencontre-dédicace
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Morgane Boullier, artiste peintre et illustratrice bretonne spécialisée dans l’art du sumi-e (peinture à l’encre japonaise), présentera les différentes étapes nécessaires à la naissance d’un album jeunesse et nous présentera son élégant travail japonisant.
Vente et dédicace en partenariat avec la Librairie Le Grenier.
Salle du fauteuil rouge, tout public à partir de 4 ans. .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Rencontre-dédicace Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme