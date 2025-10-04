Biblis en folie Rencontre-dédicace Bibliothèque municipale Dinan

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d'Armor

2025-10-04 15:30:00

2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Morgane Boullier, artiste peintre et illustratrice bretonne spécialisée dans l’art du sumi-e (peinture à l’encre japonaise), présentera les différentes étapes nécessaires à la naissance d’un album jeunesse et nous présentera son élégant travail japonisant.

Vente et dédicace en partenariat avec la Librairie Le Grenier.

Salle du fauteuil rouge, tout public à partir de 4 ans. .

