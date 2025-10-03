BIBLIS EN FOLIE BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre
BIBLIS EN FOLIE BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre vendredi 3 octobre 2025.
BIBLIS EN FOLIE
BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-03
La bibliothèque municipale participe à l’événement national Biblis en folie les 3 et 4 octobre prochains.
Organisé par le Ministère de la culture, cet événement permet de faire découvrir les bibliothèques au travers de diverses activités.
Venez découvrir la bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre en participant aux diverses animations:
– séances de lecture
– braderie
– soirée jeux de société. .
BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
English :
The municipal library is taking part in the national « Biblis en folie » event on October 3 and 4.
Organized by the French Ministry of Culture, this event showcases libraries through a variety of activities.
German :
Die Stadtbibliothek nimmt am 3. und 4. Oktober an der landesweiten Veranstaltung « Biblis en folie » teil.
Diese Veranstaltung wird vom Kulturministerium organisiert und bietet die Möglichkeit, Bibliotheken durch verschiedene Aktivitäten zu entdecken.
Italiano :
La biblioteca comunale partecipa all’evento nazionale « Biblis en folie » il 3 e 4 ottobre.
Organizzato dal Ministero della Cultura francese, l’evento offre l’opportunità di scoprire le biblioteche attraverso una serie di attività.
Espanol :
Los días 3 y 4 de octubre, la biblioteca municipal participa en la manifestación nacional « Biblis en folie ».
Organizado por el Ministerio de Cultura francés, el evento brinda la oportunidad de descubrir las bibliotecas a través de diversas actividades.
L’événement BIBLIS EN FOLIE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE