BIBLIS EN FOLIE BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre

La bibliothèque municipale participe à l’événement national Biblis en folie les 3 et 4 octobre prochains.

Organisé par le Ministère de la culture, cet événement permet de faire découvrir les bibliothèques au travers de diverses activités.

Venez découvrir la bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre en participant aux diverses animations:

– séances de lecture

– braderie

– soirée jeux de société. .

English :

The municipal library is taking part in the national « Biblis en folie » event on October 3 and 4.

Organized by the French Ministry of Culture, this event showcases libraries through a variety of activities.

German :

Die Stadtbibliothek nimmt am 3. und 4. Oktober an der landesweiten Veranstaltung « Biblis en folie » teil.

Diese Veranstaltung wird vom Kulturministerium organisiert und bietet die Möglichkeit, Bibliotheken durch verschiedene Aktivitäten zu entdecken.

Italiano :

La biblioteca comunale partecipa all’evento nazionale « Biblis en folie » il 3 e 4 ottobre.

Organizzato dal Ministero della Cultura francese, l’evento offre l’opportunità di scoprire le biblioteche attraverso una serie di attività.

Espanol :

Los días 3 y 4 de octubre, la biblioteca municipal participa en la manifestación nacional « Biblis en folie ».

Organizado por el Ministerio de Cultura francés, el evento brinda la oportunidad de descubrir las bibliotecas a través de diversas actividades.

