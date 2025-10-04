Biblis en folie ! Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Une journée festive pour mettre en lumière le rôle essentiel des médiathèques dans la culture, l’information et l’éducation !
Au programme
– 14 h balade ludique “La médiathèque en balade” un grand jeu familial et interactif pour découvrir toutes les richesses d’une médiathèque musique, cinéma, presse, romans, BD …
Départ depuis le Parc des Tourelles.
– Arrivée à la Médiathèque atelier et goûter convivial, puis départ en musique vers la Vigie.
– 17 h spectacle à la Vigie “La Quête du Chevalier Charette”, par Doé.
Un moment magique à partager en famille.
Ne manquez pas cette journée pleine d’aventures, de découvertes et de partage !
Gratuit, familial et ouvert à tous. .
Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
