Biblis en folie Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Pour les enfants lectures musicales autour du livre Le voyage d’OD Collection du Père Fouettard en présence de Delphine Mocochain et Nicolas Cabasse, professeurs au Conservatoire de Musique et de Danse

Pour sauver son frère, Od doit attendre les sommets des hautes montagnes pour trouver la fleur d’astragale. Elle commence alors un long voyage parsemé de dangers, d’esprits et d’animaux.



Pour les adultes Maxime Vernière vous surprendra dans une adaptation des textes de Devos, mettant en scène la folie de ses sketchs.



Informations au 04 90 56 74 16



www.bibliotheque.salon-de-provence.fr .

Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16

English :

For children: musical readings based on the book « Le voyage d?OD » from the Père Fouettard collection, with Delphine Mocochain and Nicolas Cabasse, teachers at the Conservatoire de Musique et de Danse

German :

Für Kinder: Musikalische Lesungen rund um das Buch « Le voyage d?OD » Collection du Père Fouettard in Anwesenheit von Delphine Mocochain und Nicolas Cabasse, Lehrer am Conservatoire de Musique et de Danse

Italiano :

Per i bambini: letture musicali basate sul libro « Le voyage d’OD » della collezione Père Fouettard, con Delphine Mocochain e Nicolas Cabasse, insegnanti del Conservatoire de Musique et de Danse

Espanol :

Para los niños: lecturas musicales basadas en el libro « Le voyage d’OD » de la colección Père Fouettard, con Delphine Mocochain y Nicolas Cabasse, profesores del Conservatorio de Música y Danza

