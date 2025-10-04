Biblis en folie Set lumière et son Médiathèque de Tence Tence
Biblis en folie Set lumière et son Médiathèque de Tence Tence samedi 4 octobre 2025.
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Set lumière et son, Le Phare à sons.
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
English :
Light and sound set, Le Phare à sons.
German :
Licht- und Ton-Set, Le Phare à sons (Der Klangleuchtturm).
Italiano :
Set di luci e suoni, Le Phare à sons.
Espanol :
Juego de luces y sonido, Le Phare à sons.
L’événement Biblis en folie Set lumière et son Tence a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon