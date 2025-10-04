Biblis en folie sieste musicale Médiathèque de Tence Tence
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 14:40:00
2025-10-04
Sieste musicale, au delà des forêts.
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
English :
Musical siesta, beyond the forests.
German :
Musikalische Siesta, jenseits der Wälder.
Italiano :
Siesta musicale, oltre le foreste.
Espanol :
Siesta musical, más allá de los bosques.
