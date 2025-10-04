Biblis en folie sieste musicale Médiathèque de Tence Tence

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

2025-10-04 14:00:00

2025-10-04 14:40:00

2025-10-04

Sieste musicale, au delà des forêts.

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 16

English :

Musical siesta, beyond the forests.

German :

Musikalische Siesta, jenseits der Wälder.

Italiano :

Siesta musicale, oltre le foreste.

Espanol :

Siesta musical, más allá de los bosques.

